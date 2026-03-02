Sansec Technology A: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Sansec Technology A hat am 27.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 0,01 CNY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 0,250 CNY erwirtschaftet worden.

Sansec Technology A hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 258,9 Millionen CNY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18,45 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 218,5 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,360 CNY. Im Vorjahr waren 0,370 CNY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sansec Technology A mit einem Umsatz von insgesamt 553,68 Millionen CNY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 469,13 Millionen CNY erwirtschaftet worden waren, um 18,02 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at