Sansei Landic: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sansei Landic hat am 13.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 25,86 JPY, nach 13,32 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat Sansei Landic im vergangenen Quartal 7,83 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 50,53 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sansei Landic 5,20 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at