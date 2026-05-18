Sansei Landic zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sansei Landic präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 162,33 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sansei Landic 142,42 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,57 Prozent auf 9,61 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,85 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at