15.05.2026 06:31:29

Sansei Technologies, mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sansei Technologies, stellte am 13.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 114,08 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 136,11 JPY erwirtschaftet worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 10,01 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 23,87 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 21,70 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Das EPS belief sich im Gesamtjahr auf 279,83 JPY gegenüber 160,45 JPY je Aktie im Vorjahr.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 18,12 Prozent auf 73,07 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 61,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at

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