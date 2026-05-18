Sansei verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sansei präsentierte in der am 15.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 48,98 JPY gegenüber 37,17 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,68 Milliarden JPY – ein Plus von 36,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansei 1,96 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 98,96 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 44,52 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 7,05 Milliarden JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 21,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 5,78 Milliarden JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at