Sansei vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Sansei lud am 06.11.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 5,81 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sansei 25,71 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 18,15 Prozent auf 1,28 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sansei 1,56 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at