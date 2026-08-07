Sansei: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sansei hat am 05.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 3,64 JPY, nach -3,020 JPY im Vorjahresvergleich.

Der Umsatz wurde auf 1,16 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,08 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at