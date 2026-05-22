Sansera Engineering hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Sansera Engineering veröffentlichte am 21.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das EPS belief sich auf 19,51 INR gegenüber 9,57 INR je Aktie im Vorjahresquartal.

Umsatzseitig wurden 9,99 Milliarden INR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sansera Engineering 7,82 Milliarden INR umgesetzt.

In Sachen EPS wurden 52,09 INR je Aktie für das Gesamtjahr ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sansera Engineering 37,41 INR je Aktie eingenommen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Sansera Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 34,98 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 29,98 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 16,69 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at