Sansera Engineering öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Sansera Engineering hat am 12.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Das EPS lag bei 13,89 INR. Im letzten Jahr hatte Sansera Engineering einen Gewinn von 10,05 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,21 Milliarden INR – ein Plus von 33,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansera Engineering 7,66 Milliarden INR erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at