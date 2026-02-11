Sansera Engineering präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sansera Engineering gab am 09.02.2026 die Zahlen für das am 31.12.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 11,05 INR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 9,19 INR erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Sansera Engineering mit einem Umsatz von insgesamt 9,08 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,28 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 24,71 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at