Sansha Electric Manufacturing hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Sansha Electric Manufacturing hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 31.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 3,84 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Sansha Electric Manufacturing -9,060 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sansha Electric Manufacturing 5,84 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 7,91 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 5,41 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at