Sansha Electric Manufacturing mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Sansha Electric Manufacturing präsentierte in der am 11.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6,82 JPY. Im Vorjahresviertel waren -11,370 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 6,21 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 5,65 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at