Sansha Electric Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sansha Electric Manufacturing hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,10 JPY je Aktie vermeldet.

Sansha Electric Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

