|
02.02.2026 06:31:29
Sansha Electric Manufacturing präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Sansha Electric Manufacturing hat am 30.01.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 8,58 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 28,10 JPY je Aktie vermeldet.
Sansha Electric Manufacturing hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 6,55 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 3,90 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 6,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.