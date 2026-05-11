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11.05.2026 06:31:29
Sansha Electric Manufacturing vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Sansha Electric Manufacturing stellte am 08.05.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 22,31 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,150 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Im abgelaufenen Quartal hat Sansha Electric Manufacturing 8,47 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 12,89 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,50 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei 28,65 JPY. Im letzten Jahr hatte Sansha Electric Manufacturing einen Gewinn von 37,80 JPY je Aktie eingefahren.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 4,76 Prozent auf 26,65 Milliarden JPY aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 25,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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