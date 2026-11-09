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09.11.2026 06:31:29
Sansha Electric Manufacturing veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal
Sansha Electric Manufacturing stellte am 06.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Sansha Electric Manufacturing hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 14,46 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 6,82 JPY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 6,96 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sansha Electric Manufacturing 6,21 Milliarden JPY umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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