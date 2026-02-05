SANSHIN ELECTRONICS stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

SANSHIN ELECTRONICS hat am 04.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 65,07 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte SANSHIN ELECTRONICS ein EPS von 82,57 JPY je Aktie vermeldet.

SANSHIN ELECTRONICS hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 40,73 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,15 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 39,88 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at