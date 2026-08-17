Sansiri: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Sansiri hat am 14.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,05 THB beziffert, während im Vorjahresquartal 0,070 THB je Aktie in den Büchern standen.

Mit einem Umsatz von 7,54 Milliarden THB, gegenüber 8,79 Milliarden THB im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,14 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at