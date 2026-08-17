Sansiri: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Sansiri veröffentlichte am 14.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,05 THB beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,070 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig standen 7,54 Milliarden THB in den Büchern – ein Minus von 14,14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansiri 8,79 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at