Sansiri: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Sansiri hat am 27.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,08 THB. Im Vorjahresviertel hatte Sansiri 0,060 THB je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,50 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,28 Milliarden THB generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,64 Milliarden THB ausgewiesen.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 THB beziffert. Im Vorjahr waren 0,290 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Sansiri hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 33,97 Milliarden THB abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 12,26 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 38,72 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

