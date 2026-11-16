Sansiri informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sansiri hat am 13.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sansiri ein EPS von 0,050 THB je Aktie vermeldet.

Im abgelaufenen Quartal hat Sansiri 8,57 Milliarden THB umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 7,89 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at