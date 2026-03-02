02.03.2026 06:31:29

Sansiri präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sansiri lud am 27.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS wurde auf 0,08 THB beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 0,070 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 10,64 Milliarden THB gegenüber 10,28 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Im Gesamtjahr belief sich der Gewinn je Aktie auf 0,240 THB gegenüber 0,290 THB im Vorjahr.

Gegenüber dem Vorjahr hat Sansiri im abgelaufenen Geschäftsjahr Umsatzeinbußen von 12,26 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 33,97 Milliarden THB. Im Vorjahr waren 38,72 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

Eskalation im Nahen Osten: Asiens Börsen mehrheitlich schwächer
Die Märkte in Fernost sind am Montag mehrheitlich im Minus.
