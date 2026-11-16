Sansiri präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Sansiri hat am 13.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,07 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sansiri ein EPS von 0,050 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz lag bei 8,57 Milliarden THB – das entspricht einem Zuwachs von 8,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 7,89 Milliarden THB erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at