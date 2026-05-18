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18.05.2026 06:31:29
Sansiri: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel
Sansiri hat am 15.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Das EPS lag bei 0,05 THB. Im letzten Jahr hatte Sansiri einen Gewinn von 0,040 THB je Aktie eingefahren.
Auf der Umsatzseite hat Sansiri im vergangenen Quartal 6,67 Milliarden THB verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,16 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sansiri 6,66 Milliarden THB umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
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