Sansiri: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sansiri hat am 27.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 0,08 THB. Im letzten Jahr hatte Sansiri einen Gewinn von 0,060 THB je Aktie eingefahren.

Umsatzseitig wurden 10,64 Milliarden THB vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sansiri 10,28 Milliarden THB umgesetzt.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 0,240 THB beziffert. Im Vorjahr hatte Sansiri 0,290 THB je Aktie verdient.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 12,26 Prozent auf 33,97 Milliarden THB ausgewiesen. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 38,72 Milliarden THB in den Büchern gestanden.

