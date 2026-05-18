Sansiri: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sansiri hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,05 THB präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,040 THB je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sansiri mit einem Umsatz von insgesamt 6,67 Milliarden THB abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,66 Milliarden THB erwirtschaftet worden waren, um 0,16 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at