|
18.05.2026 06:31:29
Sansiri: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Sansiri ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sansiri die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 0,05 THB gegenüber 0,040 THB je Aktie im Vorjahresquartal.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,67 Milliarden THB – ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansiri 6,66 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!