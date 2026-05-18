Sansiri: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sansiri ließ sich am 15.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Sansiri die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS belief sich auf 0,05 THB gegenüber 0,040 THB je Aktie im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 6,67 Milliarden THB – ein Plus von 0,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sansiri 6,66 Milliarden THB erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at