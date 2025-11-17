|
17.11.2025 06:31:29
Sansiri stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Sansiri äußerte sich am 14.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie vermeldet.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sansiri in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 15,56 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 7,89 Milliarden THB im Vergleich zu 9,35 Milliarden THB im Vorjahresquartal.
