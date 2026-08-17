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17.08.2026 06:31:29
Sansiri: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel
Sansiri hat am 14.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,06 THB präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Sansiri ein EPS von 0,070 THB je Aktie vermeldet.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 14,14 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 7,54 Milliarden THB. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 8,79 Milliarden THB umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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