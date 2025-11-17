Sansiri zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Sansiri hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,05 THB. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,070 THB je Aktie vermeldet.

Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 15,56 Prozent zurück. Hier wurden 7,89 Milliarden THB gegenüber 9,35 Milliarden THB im Vorjahreszeitraum generiert.

Redaktion finanzen.at