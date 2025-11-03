Sanso Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sanso Electric stellte am 31.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 32,25 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -14,300 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 4,98 Milliarden JPY – ein Plus von 24,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Sanso Electric 4,00 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

