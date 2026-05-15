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15.05.2026 06:31:29
Sanso Electric präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Sanso Electric hat am 13.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.
Das EPS lag bei 15,39 JPY. Im letzten Jahr hatte Sanso Electric einen Gewinn von 32,92 JPY je Aktie eingefahren.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 13,47 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 4,67 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 4,12 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 124,32 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 25,98 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz lag bei 18,29 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 14,12 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Damals waren 16,03 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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