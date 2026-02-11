|
Sanso Electric stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Sanso Electric hat am 10.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 41,53 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten 19,26 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 4,67 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Sanso Electric 4,30 Milliarden JPY umgesetzt.
