Sanso Electric stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sanso Electric hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 59,19 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 35,15 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal hat Sanso Electric mit einem Umsatz von insgesamt 4,93 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 3,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 24,07 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at