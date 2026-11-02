Sanso Electric verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sanso Electric hat am 30.10.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 68,43 JPY, nach 32,25 JPY im Vorjahresvergleich.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanso Electric im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 15,48 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 5,75 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 4,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at