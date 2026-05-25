25.05.2026 06:31:29

Sanstar informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Sanstar lud am 23.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Der Gewinn je Aktie lag bei 1,12 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,320 INR je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sanstar in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 4,21 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 2,26 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 1,89 INR ausgewiesen. Im Vorjahr war ein Gewinn je Aktie von 2,58 INR erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite hat Sanstar im vergangenen Geschäftsjahr 7,85 Milliarden INR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 22,78 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sanstar 10,16 Milliarden INR umsetzen können.

Redaktion finanzen.at

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