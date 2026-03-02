02.03.2026 06:31:29

Sansure Biotech A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Sansure Biotech A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,01 CNY, nach 0,130 CNY im Vorjahresvergleich.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Sansure Biotech A in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,02 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 404,1 Millionen CNY im Vergleich zu 425,5 Millionen CNY im Vorjahresquartal.

Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 0,340 CNY ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,470 CNY je Aktie generiert.

Umsatzseitig wurden 1,65 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahr hatte Sansure Biotech A 1,45 Milliarden CNY umgesetzt.

Analysten waren im Durchschnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,490 CNY ausgegangen, während der Umsatz auf 1,79 Milliarden CNY prognostiziert worden war.

