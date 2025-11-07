Sansuy gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Sansuy hat am 05.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 8,52 BRL gegenüber -6,130 BRL im Vorjahresquartal verkündet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sansuy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 269,2 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 258,2 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at