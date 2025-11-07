Sansuy präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Sansuy präsentierte am 05.11.2025 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2025 beendeten Jahresviertel.

Das EPS wurde auf einen Verlust von 8,52 BRL je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,130 BRL je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Sansuy im vergangenen Quartal 269,2 Millionen BRL verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 4,26 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Sansuy 258,2 Millionen BRL umsetzen können.

Redaktion finanzen.at