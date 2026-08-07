Sansuy stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Sansuy veröffentlichte am 04.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,51 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -10,320 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 257,5 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,13 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sansuy einen Umsatz von 240,4 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at