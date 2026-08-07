Sansuy stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Sansuy hat am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.06.2026 abgelaufen war.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 10,51 BRL. Im Vorjahresquartal hatten -10,320 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 257,5 Millionen BRL – das entspricht einem Zuwachs von 7,13 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 240,4 Millionen BRL erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at