Sansuy verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Sansuy veröffentlichte am 02.03.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 10,48 BRL vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren -1,000 BRL erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 224,8 Millionen BRL, gegenüber 236,1 Millionen BRL im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 4,81 Prozent präsentiert.

In Sachen EPS wurde für das Geschäftsjahr ein Verlust von 36,830 BRL je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Sansuy -2,750 BRL je Aktie generiert.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 975,91 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 3,29 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Sansuy einen Umsatz von 944,82 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at