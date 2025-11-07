Sansuy veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Sansuy äußerte sich am 05.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 8,52 BRL beziffert. Im Vorjahresviertel waren -6,130 BRL je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 269,2 Millionen BRL in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 4,26 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Sansuy einen Umsatz von 258,2 Millionen BRL eingefahren.

Redaktion finanzen.at