Sansuy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Sansuy lud am 04.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Sansuy vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 10,51 BRL. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -10,320 BRL je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Sansuy im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 7,13 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 257,5 Millionen BRL. Im Vorjahresviertel waren 240,4 Millionen BRL in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at