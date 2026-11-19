Santacruz Silver Mining gab am 17.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

In Sachen EPS wurden 0,56 CAD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Santacruz Silver Mining 0,280 CAD je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat Santacruz Silver Mining mit einem Umsatz von insgesamt 214,6 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 110,2 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 94,81 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at