Santander Holdings USA Aktie
ISIN: US80282K2050
|
03.02.2026 20:06:13
Santander agrees $12.2bn deal to buy north-east US bank Webster Financial
Spanish lender is latest European giant to make a bid for American retail banking customersWeiter zum vollständigen Artikel bei Financial Times Companies
|Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
|10,50
|0,00%
|Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)
|10,60
|-0,06%
|Webster Financial Corp.
|72,26
|0,43%