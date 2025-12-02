Banco Santander Central Hispano Aktie
Santander-Aktie höher: Spanische Großbank monetarisiert Beteiligung in Polen weiter
3,58 Millionen Stammaktien, die etwa 3,5 Prozent des Aktienkapitals der Santander Bank Polska ausmachen, würden zum Stückpreis von 482 polnischen Zloty platziert, teilte die spanische Großbank mit. Das entspricht einem Gesamterlös von umgerechnet 407,9 Millionen Euro.
Nach der Platzierung und dem zu Jahresbeginn angekündigten Verkauf von rund 49 Prozent der Santander Bank Polska an die österreichische Erste Group hält der frühere Mutterkonzern nun noch rund 9,7 Prozent an der polnischen Bank.
Abgewickelt werden soll die Platzierung am Donnerstag, die Restbeteiligung von Santanderunterliegt dann einer 90-tägigen Haltefrist, erklärte die Großbank weiter.
In Madrid gewinnt die Santander-Aktie zeitweise 0,80 Prozent auf 9,37 Euro.
