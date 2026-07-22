Santander Aktie

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WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

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Zahlen präsentiert 22.07.2026 08:02:39

Santander-Aktie: Höhere Erträge treiben Gewinn im zweiten Quartal an

Santander-Aktie: Höhere Erträge treiben Gewinn im zweiten Quartal an

Die spanische Großbank Santander hat im zweiten Quartal dank höherer Zinsen und anderer Erträge Kurs auf mehr Gewinn im Gesamtjahr gehalten.

Unter dem Strich verdiente das Institut gut 3,5 Milliarden Euro und damit drei Prozent mehr als ein Jahr zuvor, wie es am Mittwoch in Madrid mitteilte. Damit übertraf es durchweg die durchschnittlichen Erwartungen von Analysten.

Bankchefin Ana Botín sieht das größte Geldhaus Spaniens damit auf Kurs zu seinen Jahreszielen. Dies gilt auch auf die geplanten Rückkauf eigener Aktien, für den Santander 6,9 Milliarden Euro ausgeben will.

Im laufenden Jahr will Botín den Gewinn der Bank über die 14,1 Milliarden aus dem Vorjahr hinaus steigern. Für 2028 hat sie sich mehr als 20 Milliarden vorgenommen. Dazu soll die im Februar angekündigte Übernahme der US-Bank Webster Financial beitragen.

Im zweiten Quartal steigerte Santander die gesamten Erträge um neun Prozent auf 15,7 Milliarden Euro.

/stw/men/mis

MADRID (dpa-AFX)

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Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com

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