Banco Santander Central Hispano Aktie

Banco Santander Central Hispano für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 873816 / ISIN: US05964H1059

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Führungswechsel 23.07.2026 12:59:40

Santander-Aktie in Rot: Neuer UK-Finanzvorstand

Santander-Aktie in Rot: Neuer UK-Finanzvorstand

Santander UK hat Tom Ranger zum Finanzvorstand ernannt.

Hintergrund sind Bemühungen von CEO Mahesh Aditya um eine engere Abstimmung der britischen Aktivitäten mit der spanischen Muttergesellschaft. Ranger wird seine Arbeit im Oktober aufnehmen und folgt auf Angel Santodomingo, der die Position seit 2023 innehatte und im Januar eine neue Rolle bei der Banco Santander übernehmen wird.

Der neue Finanzvorstand gehört zu vier Neubesetzungen im Führungsgremium der britischen Sparte der Bank. Steve Affleck wurde zum Chief Accounting Officer ernannt, während Michael Christodoulides und Inaki Perkins jeweils zum Chief Compliance Officer beziehungsweise Leiter des Bereichs Karten und Zahlungsverkehr berufen wurden.

Ranger war knapp 17 Jahre lang für Santander tätig, bevor er 2024 die Rolle des Finanzvorstands bei dem britischen Regionalinstitut Yorkshire Building Society übernahm. Affleck fungierte zuvor als stellvertretender Finanzvorstand von Santander UK.

Im Handel in Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 1,52 Prozent auf 11,89 Euro.

DJG/DJN/hab/cln

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