Santander Aktie

Santander für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Finanzinstrumente 28.05.2026 16:25:44

Santander-Aktie niedriger: Emission milliardenschwerer Wandelanleihen abgeschlossen

Santander-Aktie niedriger: Emission milliardenschwerer Wandelanleihen abgeschlossen

Banco Santander hat die Emission von Finanzinstrumenten im Wert von 1,5 Milliarden US-Dollar abgeschlossen.

Die Anleihen seien bedingt in Aktien wandelbar, teilte die spanische Bank mit. Die Instrumente seien als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) anrechenbar.

Die Instrumente haben eine unbegrenzte Laufzeit, könnten aber in neu ausgegebene Santander-Aktien umgewandelt werden, falls die harte Kernkapitalquote der Gruppe - ein Maß für die Kapitalstärke einer Bank - unter ein bestimmtes Niveau fällt, hieß es.

In Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 2,21 Prozent auf 10,6160 Euro.

Von Adria Calatayud

DOW JONES

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Santander-Aktie auf Erfolgskurs: Gewinnsprung durch Verkauf der Polen-Sparte
Santander-Aktie: Santander Consumer Bank vermeldet starkes Wachstum im Neukreditgeschäft 2025
Santander-Aktie in Rot: Optimimus bezüglich Erstquartal

Bildquelle: JuliusKielaitis / Shutterstock.com,Shutterstock / MacroEcon

Nachrichten zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Nachrichten

Analysen zu Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

mehr Analysen
19.05.26 Santander Buy UBS AG
18.05.26 Santander Overweight Barclays Capital
12.05.26 Santander Outperform RBC Capital Markets
08.05.26 Santander Buy Goldman Sachs Group Inc.
05.05.26 Santander Halten DZ BANK
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh 10,65 -0,47% Banco Santander Central Hispano, SAShs Sponsored American Deposit.Receipt Repr.1 Sh
Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano) 10,76 0,37% Santander S.A. (Banco Santander Central Hispano)

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21:43 Q1 2026: Diese Aktien hatte Carl Icahn im Portfolio
21:29 Mai 2026: So performten die ATX-Aktien im vergangenen Monat
28.05.26 Bridgewater wettet Milliarden auf den KI-Hardware-Boom - Die zehn größten Beteiligungen im ersten Quartal
27.05.26 Commerzbank-Depot enthüllt: Diese Tech-Aktie hat Alphabet als Nummer eins abgelöst
26.05.26 Umbau bei Greenlight Capital: David Einhorn baut Warner Bros. Discovery ab und steigt kräftig bei Peloton ein

Börse aktuell - Live Ticker

US-Aktienindizes erzielen neue Rekorde -- ATX geht deutlich stärker ins Wochenende -- DAX schließt stabil -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich fester
Der heimische Aktienmarkt legte am Freitag zu, während der deutsche Leitindex kaum vom Fleck kam. Der Dow erreicht ein neues Allzeithoch. Die Börsen in Fernost präsentierten sich vor dem Wochenende überwiegend freundlich.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen