Santander Aktie
WKN: 858872 / ISIN: ES0113900J37
|Finanzinstrumente
|
28.05.2026 16:25:44
Santander-Aktie niedriger: Emission milliardenschwerer Wandelanleihen abgeschlossen
Die Anleihen seien bedingt in Aktien wandelbar, teilte die spanische Bank mit. Die Instrumente seien als zusätzliches Kernkapital (Additional Tier 1, AT1) anrechenbar.
Die Instrumente haben eine unbegrenzte Laufzeit, könnten aber in neu ausgegebene Santander-Aktien umgewandelt werden, falls die harte Kernkapitalquote der Gruppe - ein Maß für die Kapitalstärke einer Bank - unter ein bestimmtes Niveau fällt, hieß es.In Madrid verliert die Santander-Aktie zeitweise 2,21 Prozent auf 10,6160 Euro.
Von Adria Calatayud
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