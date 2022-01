Santander-Aktie profitiert: Santander steigt ins Sofortkredit-Geschäft ein

Der Dienst soll unter dem Namen Zinia laufen und zunächst in den Niederlanden angeboten werden, teilte die spanische Großbank mit, die ihr Retail-Geschäft in den vergangenen Jahren erheblich ausgeweitet hat. Weitere Märkte sollen folgen.

"Wir sind eines der ersten regulierten Institute, das in den Markt für Sofortkredite eintritt, der bisher von Fintechs dominiert wurde", sagte Ezequiel Szafir, der Chef des Verbraucherkreditgeschäfts von Santander, dem Wall Street Journal.

Zinia bietet seinen Kunden an, gekaufte Waren in zinslosen Raten abzuzahlen. Der Service kann sowohl online genutzt werden als auch in den Filialen. Er ergänzt das bisherige Verbraucherkreditgeschäft mit rund 19 Millionen Kunden. Santander strebt nach eigenem Bekunden eine führende Position im Bereich Sofortkauf und Ratenzahlung an.

An der Börse in Madrid geht es für die Santander-Aktie zeitweise 4,00 Prozent aufwärts auf 3,145 Euro.

